Упродовж доби російська армія атакувала Чернігівську область. Постраждав чоловік. Є ушкодження.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА В’ячеслав Чаус.

Він розповів, що у ніч на 13 березня ворог «геранню» атакував історичну будівлю в центрі Новгорода-Сіверського. Це було приміщення місцевої бібліотеки. Пожежу загасили вогнеборці. Пошкоджені прилеглі будівлі й домівки людей.

Фото: Нацполіція Пожежа унаслідок обстрілу Чернігівщини

Учора вдень у Семенівці росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці. Постраждав 52-річний цивільний чоловік. У селі Городнянської громади пошкоджений дах будинку та автівка через удар FPV-дрона.

Усього протягом минулої доби було 43 обстріли. Зафіксували 74 вибухи.