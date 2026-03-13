Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили дроном по бібліотеці у центрі Новгород-Сіверського

У Чернігівській області унаслідок обстрілу поранений чоловік. 

Окупанти вдарили дроном по бібліотеці у центрі Новгород-Сіверського
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала Чернігівську область. Постраждав чоловік. Є ушкодження.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА В’ячеслав Чаус. 

Він розповів, що у ніч на 13 березня ворог «геранню» атакував історичну будівлю в центрі Новгорода-Сіверського. Це було приміщення місцевої бібліотеки. Пожежу загасили вогнеборці. Пошкоджені прилеглі будівлі й домівки людей.

Пожежа унаслідок обстрілу Чернігівщини
Фото: Нацполіція
Пожежа унаслідок обстрілу Чернігівщини

Учора вдень у Семенівці росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці. Постраждав 52-річний цивільний чоловік. У селі Городнянської громади пошкоджений дах будинку та автівка через удар FPV-дрона. 

Усього протягом минулої доби було 43 обстріли. Зафіксували 74 вибухи.

наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА
наслідки російської атаки на Чернігівщині

﻿
