Фігурант запевнив чоловіка мобілізаційного віку, що має зв’язки в одній із державних установ.

Киянина підозрюють в організації втечі ухилянтів за кордон як священнослужителів

У Києві поліція затримала чоловіка, який за 10 тисяч доларів обіцяв “клієнту” оформити виїзд за кордон у статусі священнослужителя.

Про це повідомили у Національній поліції.

Фігурант запевнив чоловіка мобілізаційного віку, що має зв’язки в одній із державних установ та може оформити на його ім’я документ, який дозволить виїхати за межі України.

Згодом зловмисник повідомив, що спочатку потрібно сплатити 2500 доларів завдатку, а решту 7500 доларів – після вирішення питання.

При отриманні першої частини коштів ділок передав “клієнту” документ – так званий лист-погодження щодо виїзду за межі України нібито для відвідування відкритого науково-релігійного семінару в одній з європейських країн.

Під час останньої зустрічі фігурант отримав другу частину платежу. Одразу після передачі коштів його затримали поліцейські. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру.