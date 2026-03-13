Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ЦПД попереджає про нові фейки проти українських біженців, стилізовані під сюжети західних ЗМІ

Використання підроблених відео з логотипами міжнародних медіа є характерним методом російської дезінформаційної мережі “Матрьошка”.

Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації повідомляє про нову хвилю поширення фейків, стилізованих під сюжети авторитетних західних медіа, що спрямовані на дискредитацію українських біженців у країнах Європи.

Зокрема, поширюється такий вкид: “Українських активістів затримують у Європі біля посольств США за агресивні акції протесту”. Відео оформлене як сюжет AFP, у ньому стверджується, ніби українські активісти обурені тим, що кошти спрямовують на операцію в Ірані, а не на допомогу Україні. 

На офіційних ресурсах інформагенції такий матеріал відсутній. 

Ще один фейк – “У Швейцарії український активіст підпалив автобус та згорів сам”. Це фейковий сюжет від імені DW. У ньому стверджується, ніби український активіст підпалив автобус під час протесту, випадково загорівся сам і спричинив загибель шести людей. 

Пожежа автобуса у Швейцарії, внаслідок якої загинули шестеро людей, – це реальний інцидент, однак сюжет є підробкою. Немає жодних даних про причетність до події українців. 

У ЦПД зазначають, що використання підроблених відео з логотипами міжнародних медіа є характерним методом російської дезінформаційної мережі “Матрьошка”.

“Мета цієї кампанії – сформувати з-поміж європейської аудиторії образ українців як “проблемної” або небезпечної спільноти. Таким чином російська пропаганда намагається підірвати довіру до українських біженців та знизити рівень підтримки України в європейських суспільствах”, – зазначається у повідомленні.

﻿
