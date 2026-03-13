Шмигаль: цього сезону Росія пошкодила 9 гігават генерації, а на один Кременчуцький НПЗ прилетіли понад 60 ракет і 260 БпЛА

Ця зима для України була найважчою за її історію. Від початку опалювального сезону пошкоджено понад 9 гігават генерації і десятки об’єктів розподілу. Загалом від початку вторгнення ворог завдав понад 6000 ударів саме по енергетиці.

Про це у виступі перед Верховною Радою повідомив віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, стало відомо з трансляції. Він додав, що за минулий рік і цієї зими Росія використала понад 700 ракет і 20 000 дронів.

З них понад 60 ракет і 260 ракет вдарили по Кременчуцькому НПЗ.

“Але ми витримали, вистояли, енергосистема залишилася цілісною”, – сказав міністр.

З 9 втрачених гігават відновили три з половиною, розраховують відновити ще чотири. До кінця травня є можливість відновити два гігавати, що допоможе на період, коли АЕС підуть на планові зупинки. Цього року хочуть запустити ще 1,5 гігавати розподіленої генерації.

Стосовно ситуації з паливом Шмигаль сказав, що Україна імпортує більше 85 % пального, тож залежна від світової кризи через війну в Ірані. Армія буде забезпечена на 100 %, також паливо забезпечать для посівної, запевнив віцепрем’єр. Саме наявність пального є одним з шести головних викликів.

”Перший пріоритет – це сили оборони. Запасів дизелю і авіагазу достатньо. Закупівлі тривають, переговори з партнерами про додаткове постачання розпочато. Армія буде забезпечена на 100%”, – зазначив Шмигаль.

Другим пріоритетом, за його словами, є проведення посівної кампанії. Потреба аграріїв становить близько 300 тисяч тонн дизелю, і більшість виробників уже мають закуплені або законтрактовані запаси на кілька тижнів.

“Посівна кампанія розпочалася і на сьогодні відбувається згідно з графіками”, – додав міністр.

Третім пріоритетом уряд визначив забезпечення бізнесу та роздрібного ринку. За словами Шмигаля, на початку місяця виникали певні проблеми з виконанням контрактів на постачання пального, однак зараз більшість із них виконується.

Він повідомив, що у березні Україна вже імпортувала майже 250 тисяч тонн бензину, дизелю та скрапленого газу. У резерві також є близько 100 тисяч тонн бензину і дизелю, що більше, ніж на початку лютого.

“Для порівняння, станом на 1 лютого було 64 тисячі тонн бензину і 83 тисячі тонн дизелю. Маємо диверсифіковану мережу постачання. Найбільше поставок іде з Польщі, Литви, Румунії та Греції. Загалом поставки здійснюються з більш ніж десяти країн, тому ситуація з наявністю ресурсу контрольована”, – сказав він.

Він також повідомив, що ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати. Стабілізація – другий виклик. У частині регіонів відключення електроенергії вже відсутні, а в інших застосовується одна або півтори черги. Дефіцит у години пікового навантаження становить близько 1 ГВт.

“Атомні електростанції працюють, теплоелектростанції також працюють, гідрогенерація працює. Сонячна генерація допомагає – у непікові години системних обмежень взагалі немає по всій країні”, – сказав міністр.

Відновлення – третій виклик. Четвертий – захист енергетики від подальших ударів, але жоден рівень не дасть 100 % гарантій. Є потреба в 35 млрд гривень на ці цілі. П'ятий виклик – накопичення газу, розраховують на переважно власний виклик. шостий виклик – фінанси, хочуть залучити 5 млрд євро від партнерів.