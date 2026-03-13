Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Eurostat: понад 4,3 млн українців перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. Найбільше – у Німеччині (інфографіка)

На другому та третьому місцях – Польща та Чехія.

Eurostat: понад 4,3 млн українців перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. Найбільше – у Німеччині (інфографіка)
українські біженці в Італії (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

4 мільйона 380 тисяч українців, які були вимушені виїхати з країни через війну, перебувають під тимчасовим захистом у державах Європейського Союзу. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська з посиланням на останні дані статистичної служби ЄС Eurostat. 

Зокрема, найбільше українців під тимчасовим захистом наразі перебуває у Німеччині – 1 260 230 осіб, Польщі – 965 990 та Чехії – 397 185. Найвищі показники кількості осіб під тимчасовим захистом на тисячу жителів зафіксовано у Чехії (36,4), Польщі (26,5) та Словаччині (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становить 9,7 на тисячу жителів.

За даними Eurostat, протягом 2025 року країни ЄС ухвалили 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, що на 14% менше порівняно з 2024 роком. При цьому станом на кінець січня 2026 року кількість українців із таким статусом у ЄС зросла на 23 110 осіб порівняно з кінцем грудня 2025 року.

Фото: Eurostat

За словами заступниці міністра, безпекова ситуація залишається ключовим фактором, який впливає на рішення українців щодо повернення. Водночас держава вже зараз готується до можливих змін у контексті потенційного завершення дії тимчасового захисту в березні 2027 року.

«Ми перебуваємо у постійному контакті з європейськими інституціями та разом із міжнародними партнерами напрацьовуємо стратегічні рамки реагування на можливі зміни. Водночас для України принципово важливо, щоб до наших громадян у країнах ЄС ставилися з гідністю. Наше спільне завдання – створити умови, за яких українці зможуть реалізовувати свій потенціал, зберігаючи можливість ухвалювати поінформоване рішення щодо повернення та реінтеграції в Україні», – зазначила Ілона Гавронська.

Вона поінформувала, що у цьому контексті триває робота над створенням інструментів для підтримки зв’язку з громадянами за кордоном та підготовки до можливого повернення. Зокрема, йдеться про розвиток Мережі єдності, відкриття Центрів та просторів єдності, а також запуск цифрової платформи, яка забезпечить українцям за кордоном доступ до перевіреної інформації.

