Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Росіяни дронами атакували порт на Одещині, пошкоджений продуктовий склад

Люди не постраждали. 

Росіяни дронами атакували порт на Одещині, пошкоджений продуктовий склад
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

Ввечері 12 березня росіяни атакували Одесу область дронами. Поцілили у порт. Там пошкоджений продуктовий склад. Люди цілі. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.

"Ввечері 12 березня ворог атакував ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту", – розповів він.

Там виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники. Загиблих та постраждалих немає. 

"Для усунення наслідків задіяні всі відповідні служби", – зазначив Кіпер. 

﻿
