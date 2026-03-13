Росіяни дронами атакували порт на Одещині, пошкоджений продуктовий склад

Люди не постраждали.

Наслідки російської атаки на Одещині

Ввечері 12 березня росіяни атакували Одесу область дронами. Поцілили у порт. Там пошкоджений продуктовий склад. Люди цілі.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.

"Ввечері 12 березня ворог атакував ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту", – розповів він.

Там виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники. Загиблих та постраждалих немає.

"Для усунення наслідків задіяні всі відповідні служби", – зазначив Кіпер.