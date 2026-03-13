Росіяни поранили 11 мешканців Херсонщини

Упродовж доби російська армія атакувала 39 населених пунктів Херсонщини. Поранення отримали 11 людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Придніпровське, Благовіщенське, Білозерка, Станіслав, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Розлив, Новодмитрівка, Софіївка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Новорайськ, Нова Кам'янка, Любимівка, Степне, Раківка, Дудчани, Велика Олександрівка, Борозенське, Хрещенівка, Нововоскресенське, Тягинка, Зміївка, Золота Балка, Львове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Республіканець, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини. Для евакуації до більш безпечних місць варто звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.