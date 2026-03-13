На Миколаївщині окупанти атакували транспортну інфраструктуру

Упродовж доби російські війська безпілотниками атакували Миколаївську область. Зокрема вчора у Миколаєві під атакою був об’єкт транспортної інфраструктури. Люди не постраждали.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім.
Учора протягом дня ворог атакував Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під атакою був обʼєкт транспортної інфраструктури. Крім того, пошкоджено два приватні будинки та дах навчального закладу. Постраждалих немає.
За минулу добу в Миколаївській області знешкодили чотири ударні БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотники-імітатори різних типів.
- Уночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області і 126 ударними БпЛА. ППО знешкодила 117 дронів.