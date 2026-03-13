Двоє мешканців Дніпропетровщини поранені через російські обстріли

У Дніпропетровській області упродовж доби через російські обстріли поранень дістали двоє людей. Майже 20 разів ворог атакував п'ять районів артилерією, безпілотниками, авіабомбами та ракетою.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

Окрім Дніпровського району, під ударом був Синельниківський. Росіяни поцілили по Покровській громаді. Виникло кілька пожеж. Знищені 2 приватні будинки, гараж і господарська споруда. Ще 4 оселі понівечені.

У Кам'янському пошкоджені підприємство, приватні будинки і авто. Постраждала 59-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені будинок культури, п'ятиповерхівки та автівка. Поранений 51-річний чоловік.

На Криворіжжі ворог атакував Грушівську громаду.