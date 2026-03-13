На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Двоє мешканців Дніпропетровщини поранені через російські обстріли

Окупанти атакували область артилерією, безпілотниками, авіабомбами та ракетою.

Двоє мешканців Дніпропетровщини поранені через російські обстріли
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області упродовж доби через російські обстріли поранень дістали двоє людей. Майже 20 разів ворог атакував п'ять районів артилерією, безпілотниками, авіабомбами та ракетою.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Окрім Дніпровського району, під ударом був Синельниківський. Росіяни поцілили по Покровській громаді. Виникло кілька пожеж. Знищені 2 приватні будинки, гараж і господарська споруда. Ще 4 оселі понівечені. 

У Кам'янському пошкоджені підприємство, приватні будинки і авто. Постраждала 59-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. 

На Нікопольщині потерпали райцентр, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені будинок культури, п'ятиповерхівки та автівка. Поранений 51-річний чоловік. 

На Криворіжжі ворог атакував Грушівську громаду.

﻿
