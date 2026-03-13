Нічна повітряна атака, 154 бойових зіткнення, бої на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, призупинення санкцій проти російських енергоносіїв, війна на Близькому Сході.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру.

На Гуляйпільському напрямку теж відбулося 28 атак окупантів.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине й Новопавлівка.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 860 солдатів, 7 танків, 5 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 4 РСЗВ та 2 засоби ППО. Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 277 620 осіб.

У ніч на 13 березня росіяни ударними безпілотниками атакували місто Балаклія на Харківщині. Зафіксовано влучання у житлову забудову.

Як зазначив очільник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов у Telegram, ворог поцілив у три житлові будинки, вони зазнали пошкоджень.

На щастя, інформації про травмованих не надходило.

У ніч на п’ятницю, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області і 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з Криму та російських напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Близько 80 дронів – "шахеди", повідомили в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання ракети і 8 ударних дронів на семи локаціях, уламки впали ще на п’яти.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА”, – розповіли в Повітряних силах.

Президент Володимир Зеленський прибув до Франції, де проведе зустріч з Еммануелем Макроном, повідомив прессекретар українського президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам.

Глави держав матимуть спільний преспідхід. Після цього вони продовжать тет-а-тет спілкування.

Візит до Парижа Володимир Зеленський здійснює після відвідування Румунії. В Бухаресті він та його колега Нікушор Дан підписали три угоди, зокрема про намір заснувати спільне виробництво дронів та побудувати два інтерконектори. Очікується, що це посилить енергостійкість України.

Попередній візит до Франції Зеленський провів на початку січня, а до того відвідував країну в грудні. Франція залишається надійним союзником українців – як у дипломатії, так і в збройній підтримці.

Сполучені Штати на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.

Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Це означає, що Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг. Єдиним обмеженням слугує заборона нафтових операцій, пов'язаних так чи інакше з Іраном.

Президент Франції Емманюель Макрон найгучніше серед світових лідерів заявив про те, що війна на Близькому Сході і потенційне перекриття Ормузької протоки не можуть слугувати виправданням для зняття санкцій з Росії.

