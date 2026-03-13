Німеччина передала нову партію ракет-перехоплювачів, що посилять можливості оборони проти балістичних і гіперзвукових ракет.

Міноборони повідомило, що ракети PAC-3 для Patriot уже в Україні. Ці ракети збивають «кинджали», «іскандери» і «циркони».

Міноборони пояснює, чому саме ці перехоплювачі є одним із ключових елементів захисту українського неба.

Характеристики і переваги ракет РАС-3

Перехоплює балістику. РАС-3 – найефективніша ракета проти балістичних «іскандерів», гіперзвукових «кинджалів» та «цирконів». Вона має довжину близько 5 м і діаметр 25 см. Уражає ціль шляхом прямого зіткнення «hit-to-kill», тобто кінетичним ударом великої потужності. Це гарантує не лише пошкодження, а повне знищення боєголовки, зводячи нанівець ризики пошкоджень критичної інфраструктури.

Висока маневровість. Ракета РАС-3 розвиває швидкість до 6170 км/год, важить всього 218 кг, обладнана активною радіолокаційною головкою самонаведення. Завдяки цьому може виконувати різкі маневри, змінювати траєкторію, ефективно перехоплювати цілі, що швидко рухаються. Ракета працює незалежно від наземної станції підсвічування цілі.

Велика кількість ракет в установці. Одна пускова установка Patriot вміщує 16 ракет РАС-3, тобто один комплекс може знищити до 16 цілей без перезарядки. Заряджений ракетами PAC-2, він здатен уразити максимум чотири цілі, бо кожен з чотирьох контейнерів містить лише одну ракету.

Велика дальність дії. Ракета РАС-3 СRI має дальність дії до 45 км, висоту – до 12 км. РАС-3 MSE має ще більші показники. Завдяки чому комплекс Patriot може ефективно прикривати від балістичних ракет будь-яке українське місто.

Фото: Міноборони

Міноборони зазначає, що посилення захисту неба є ключовим завданням Плану війни України. Мета – ідентифікувати 100% загроз та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

Цього тижня президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді заявила, що Берлін надає Україні додаткові 200 млн євро на розвідувальні дрони та цивільний захист.