На Харківщині внаслідок ракетного удару загинули 3 людини і 4 отримали поранення (оновлено)

Попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу «Іскандер-М».

На Харківщині внаслідок ракетного удару загинули 3 людини і 4 отримали поранення (оновлено)
Фото: поліція Харківщини

На Куп’янщині війська РФ вдарили поблизу рейсового автобуса: загинули троє людей, є поранені. Про це повідомляє Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 березня близько 09:05 поблизу с. Нова Олександрівка Куп’янського району збройні сили рф завдали ракетного удару. Попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу «Іскандер-М».

У цей час поблизу перебував рейсовий автобус. Внаслідок удару загинули троє людей: водій автобуса та двоє пасажирів.

Ще четверо людей - три пасажирки автобуса та місцевий мешканець - отримали поранення.

Пошкоджено автобус, а також приватні житлові будинки.

Прокурори у взаємодії зі слідчими вживають усіх необхідних заходів для документування воєнного злочину, вчиненого військовими держави-агресора.

