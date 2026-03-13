ЦПД: на окупованій частині Донеччини росіяни відбирають житло українців

Окупаційна адміністрація міста Шахтарськ на Донеччині визнала “безгосподарними” уже понад тисячу квартир, з яких 250 нібито перейшли у власність так званої муніципальної влади.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Решту “безгосподарних квартир” також планують найближчим часом конфіскувати.

“Пропаганда РФ стверджує, що ця нерухомість з часом буде передана “нужденним”, але реалії на ТОТ свідчать – окупанти щонайменше не поспішають забезпечувати житлом місцевих мешканців, які втратили його через російські обстріли”, – зазначили у ЦПД.

Найчастіше житло на ТОТ отримують російські військові або “спеціалісти” з РФ.

Підкреслюється, що практика конфіскації окупантами “безгосподарного” житла фактично є мародерством, яке російська влада намагається прикрити видимістю законності. Насправді будь-які рішення окупантів щодо майна українських громадян на ТОТ є юридично нікчемними і не мають жодної правової сили.