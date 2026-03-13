Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЦПД: на окупованій частині Донеччини росіяни відбирають житло українців

Окупаційна адміністрація міста Шахтарськ на Донеччині визнала “безгосподарними” уже понад тисячу квартир.

Окупаційна адміністрація міста Шахтарськ на Донеччині визнала “безгосподарними” уже понад тисячу квартир, з яких 250 нібито перейшли у власність так званої муніципальної влади. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Решту “безгосподарних квартир” також планують найближчим часом конфіскувати.

“Пропаганда РФ стверджує, що ця нерухомість з часом буде передана “нужденним”, але реалії на ТОТ свідчать – окупанти щонайменше не поспішають забезпечувати житлом місцевих мешканців, які втратили його через російські обстріли”, – зазначили у ЦПД.

Найчастіше житло на ТОТ отримують російські військові або “спеціалісти” з РФ.

Підкреслюється, що практика конфіскації окупантами “безгосподарного” житла фактично є мародерством, яке російська влада намагається прикрити видимістю законності. Насправді будь-які рішення окупантів щодо майна українських громадян на ТОТ є юридично нікчемними і не мають жодної правової сили.

﻿
