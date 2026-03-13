Чоловіків зупинили під час «запливу».

У Вінницькій області прикордонники зупинили спробу трьох чоловіків потрапити до Молдови на матрацах.

«Нічний Дністер, надувні матраци і великі плани на «подорож» до сусідньої країни. Такий нехитрий сценарій вигадала компанія чоловіків, які вирішили дістатися до Молдови поза пунктами пропуску. Втім, реалізувати задум їм завадили прикордонники Могилів-Подільського загону, які своєчасно викрили та припинили спробу незаконного перетинання держрубежу», – розповіли у ДПСУ.

Порушниками виявилися троє жителів Вінниччини та Харківщини віком від 25 до 34 років.

Як з’ясувалося, до своєї мандрівки вони готувалися завчасно: спершу всі зібралися у Вінниці, а вже звідти, оминаючи блокпости, об’їзними шляхами вирушили до прикордоння. Завершальний етап маршруту мав проходити водою – через Дністер.

Для цього чоловіки підготували надувні матраци та рятувальні жилети.

«Проте, нічна річка, прохолодна погода та течія – не найкращі союзники для подібних експериментів, тож ризикували чоловіки не лише відповідальністю перед законом, а й власним здоров’ям і життям», – зауважили прикордонники.

Прикордонний наряд відреагував на підозрілу активність на воді, і, щоб перехопити порушників, військовослужбовці вийшли на катері та затримали їх безпосередньо під час «запливу». Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності.