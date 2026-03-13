Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Вінниччині прикордонники зупинили спробу трьох чоловіків потрапити до Молдови на матрацах

Чоловіків зупинили під час «запливу».

На Вінниччині прикордонники зупинили спробу трьох чоловіків потрапити до Молдови на матрацах
Затримані порушники кордону
Фото: ДПСУ

У Вінницькій області прикордонники зупинили спробу трьох чоловіків потрапити до Молдови на матрацах.

«Нічний Дністер, надувні матраци і великі плани на «подорож» до сусідньої країни. Такий нехитрий сценарій вигадала компанія чоловіків, які вирішили дістатися до Молдови поза пунктами пропуску. Втім, реалізувати задум їм завадили прикордонники Могилів-Подільського загону, які своєчасно викрили та припинили спробу незаконного перетинання держрубежу», – розповіли у ДПСУ. 

Порушниками виявилися троє жителів Вінниччини та Харківщини віком від 25 до 34 років. 

Як з’ясувалося, до своєї мандрівки вони готувалися завчасно: спершу всі зібралися у Вінниці, а вже звідти, оминаючи блокпости, об’їзними шляхами вирушили до прикордоння. Завершальний етап маршруту мав проходити водою – через Дністер. 

Для цього чоловіки підготували надувні матраци та рятувальні жилети. 

«Проте, нічна річка, прохолодна погода та течія – не найкращі союзники для подібних експериментів, тож ризикували чоловіки не лише відповідальністю перед законом, а й власним здоров’ям і життям», – зауважили прикордонники.

Прикордонний наряд відреагував на підозрілу активність на воді, і, щоб перехопити порушників, військовослужбовці вийшли на катері та затримали їх  безпосередньо під час «запливу». Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies