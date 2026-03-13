Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Мобілізовані IT-фахівці зможуть стати офіцерами та служити за спеціальністю

Президент підписав указ, який відкриває новий шлях для військових із досвідом у технологіях. Після відбору вони зможуть отримати звання молодшого лейтенанта та служити на посадах фахівців з цифрової трансформації.

Мобілізовані IT-фахівці зможуть стати офіцерами та служити за спеціальністю
Фото: Міноборони

Військовослужбовці з компетенціями у сфері IT можуть отримувати офіцерське звання та працювати на посадах із цифрової трансформації армії. Про це повідомляє Міноборони

Відповідний указ №214/2026 підписав Президент України Володимир Зеленський. Документ вносить зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Що змінюється

Мобілізовані IT-фахівці можуть отримати офіцерське звання. Військовослужбовці, які проходять службу за мобілізацією або призовом, після відбору на посади фахівців із цифрової трансформації зможуть отримати первинне офіцерське звання «молодший лейтенант».

Рішення ухвалює міністр оборони. Після погодження кандидатури заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації видається відповідний наказ Міністерства.

Визначений порядок кадрових рішень. Призначення, переведення або переміщення по службі для фахівців із цифрової трансформації відбуватиметься з урахуванням спеціальних процедур, визначених Міністерством оборони.

Як відбуватиметься відбір

Кандидатів на посади IT-фахівців відбиратимуть у два етапи:

  • у військових частинах — командири проводитимуть первинний відбір серед мобілізованих військовослужбовців;
  • у Міністерстві оборони — перевірка документів, відповідності вимогам і, за потреби, співбесіда з представниками Директорату цифрової трансформації.

Після успішного відбору військовослужбовцю присвоюється звання молодшого лейтенанта та він призначається на IT-посаду.

Нові норми дозволяють системно залучати до розвитку Сил оборони людей із досвідом у ІТ, інженерії та технологіях. Це допоможе впроваджувати цифрові рішення у війську та посилювати технологічну перевагу України на полі бою.

Раніше Міноборони запустило розгортання ІТ-вертикалі — мережі фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях Сил оборони: від батальйону до Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони. Триває підбір кадрів і призначення фахівців, а незабаром стануть доступні публічні вакансії для військових.

Такі фахівці будуть впроваджувати цифрові системи у підрозділах, збирати зворотний зв’язок від військових та формувати запит на нові технологічні рішення.

Мета — створити керовану систему цифрової трансформації, яка дасть змогу швидше запускати нові сервіси та технології для війська.

