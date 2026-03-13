Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Світ

Швеція затримала ще один підсанкційний танкер, який вірогідно належить до “тіньового флоту” РФ

Це вже другий подібний інцидент менш ніж за тиждень.

Швеція затримала ще один підсанкційний танкер, який вірогідно належить до “тіньового флоту” РФ
берегова охорона Швеції (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Берегова охорона Швеції повідомила у четвер, що піднялася на борт і взяла під контроль судно у шведських водах Балтійського моря, передає Reuters

Танкер Sea Owl I довжиною 228 метрів ходив під прапором Коморських островів, однак берегова охорона підозрює, що судно використовувало фальшивий прапор.

Корабель також перебуває у санкційних списках кількох країн, включно з ЄС.

«Загрози для безпеки мореплавства та довкілля є занадто високими», — заявив заступник начальника операцій берегової охорони Даніель Стенлінг.

«Тому є підстави втрутитися щодо цього судна».

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін написав у соцмережі X, що є підозри, що судно належить до російського “тіньового флоту”.

Огляд судна відбувся біля узбережжя південного шведського міста Треллеборг.

У п’ятницю берегова охорона також піднялася на борт судна Caffa, яке йшло під прапором Гвінеї, неподалік від Треллеборга.

﻿
