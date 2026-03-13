Швеція затримала ще один підсанкційний танкер, який вірогідно належить до “тіньового флоту” РФ

Це вже другий подібний інцидент менш ніж за тиждень.

Берегова охорона Швеції повідомила у четвер, що піднялася на борт і взяла під контроль судно у шведських водах Балтійського моря, передає Reuters.

Танкер Sea Owl I довжиною 228 метрів ходив під прапором Коморських островів, однак берегова охорона підозрює, що судно використовувало фальшивий прапор.

Корабель також перебуває у санкційних списках кількох країн, включно з ЄС.

«Загрози для безпеки мореплавства та довкілля є занадто високими», — заявив заступник начальника операцій берегової охорони Даніель Стенлінг.

«Тому є підстави втрутитися щодо цього судна».

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін написав у соцмережі X, що є підозри, що судно належить до російського “тіньового флоту”.

Огляд судна відбувся біля узбережжя південного шведського міста Треллеборг.

У п’ятницю берегова охорона також піднялася на борт судна Caffa, яке йшло під прапором Гвінеї, неподалік від Треллеборга.