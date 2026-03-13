У США ідентифікували підозрюваного у нападі на синагогу у Мічигані

Ним виявився громадянин Лівану, який отримав американське громадянство у 2016 році.

Міністерство внутрішньої безпеки США ідентифікувало підозрюваного у нападі на синагогу в Мічигані у четвер як громадянина Лівану Аймана Мохамада Газалі.

Про це повідомляє видання The Hill.

Чоловік приїхав до Сполучених Штатів у 2011 році за імміграційною візою IR1 як чоловік американської громадянки. Він подав заяву на натуралізацію у 2015 році та отримав громадянство США наступного року.

Газалі жив у Дірборн-Хайтс, передмісті Детройта, та працював у місцевому ресторані, повідомляє “The Detroit News”. Його колишня дружина подала на розлучення у серпні 2024 року. У них була одна дитина.

Напередодні нападу Газалі опублікував у соціальних мережах фотографії членів своєї родини, загиблих під час нападу Ізраїлю на місто Машгара у Лівані. У мерії Дірборн-Хайтс розповіли журналістам, що Газалі втратив кількох членів своєї родини, зокрема племінницю та племінника.

Слідчі стверджують, що Газалі був озброєний гвинтівкою та в'їхав у реформістську синагогу “Temple Israel” у четвер, після чого виникла пожежа. Працівники служби безпеки відкрили вогонь і вбили нападника.

Під час інциденту постраждав співробітник служби безпеки.

ФБР назвало інцидент “цілеспрямованим актом насильства проти єврейської громади”, триває розслідування.