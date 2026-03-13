Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
NASA схвалила запуск ракети на Місяць у квітні з чотирма астронавтами

Наступного тижня 98-метрову ракету вивезуть з ангара назад на стартовий майданчик космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

NASA схвалила запуск ракети на Місяць у квітні з чотирма астронавтами
Ракета “Space Launch System” з капсулою Orion – частина місії Artemis II
Фото: EPA/UPG

Американська космічна агенція NASA схвалила запуск ракети на Місяць у квітні з чотирма астронавтами після завершення нового етапу ремонту.

Про це повідомляють Euronews.

Наступного тижня 98-метрову ракету вивезуть з ангара назад на стартовий майданчик космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Спроба запуску може відбутися вже 1 квітня. 

Це стане першою мандрівкою людства на Місяць за понад 50 років.

Екіпаж Artemis II мав здійснити обліт Місяця раніше цього року, але витік палива та інші проблеми з ракетою “Space Launch System” завадили цьому.

Хоча в лютому NASA вдалося усунути витоки водню на стартовому майданчику, через проблему з подачею гелію агентство було змушене повернути ракету в цех вертикальної збірки для ремонту, тому місію перенесли на квітень.

Космічне агентство має шестиденне вікно запуску на початку квітня. Якщо воно втратить цю можливість, підготовку призупинять до 30 квітня або початку травня.

“Це випробувальний політ, і він не без ризиків, але наша команда та наше обладнання готові”, – заступниця адміністратора Директорату з розробки місій дослідницьких систем NASA (ESDMD) сказала Лорі Глейз.

Про які саме ризики для майбутньої місії йдеться – Глейз та інші посадовці NASA не уточнюють.

