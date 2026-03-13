Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Пакистан завдав нових ударів по Кабулу та прикордонних з Афганістаном провінціях, є загиблі

Ісламабад вразив південну провінцію Кандагар, а також східні провінції Пактія та Пактіка, що межують із Пакистаном.

Наслідки пакистанських ударів у Кабулі, 13 берерзня 2026
Фото: EPA/UPG

Пакистан завдав нових ударів по Кабулу та прикордонних провінціях у ніч з четверга на п'ятницю.

Про це повідомляє DW з посиланням на афганську владу.

У кабульській поліції кажуть, що чотири людини загинули та 15 отримали поранення внаслідок бомбардування будинків у столиці.

Речник Талібану Забіхулла Муджахід зазначає, що Ісламабад південну провінцію Кандагар, а також східні провінції Пактія та Пактіка, що межують із Пакистаном.

Окрім того, пакистанські літаки атакували паливні склади приватної авіакомпанії “Kam Air” поблизу аеропорту Кандагара.

"Відкрита війна" між Пакистаном та Афганістаном

Після місяців ескалації напруженості між двома країнами та інтенсивних транскордонних зіткнень, Пакистан 27 лютого оголосив відкриту війну сусідньому Афганістану, звинувативши Талібан у наданні притулку терористам.

Уряд Талібану заперечує будь-яку причетність до цього або використання афганської території для бойових дій.

З моменту оголошення “відкритої війни” Пакистан націлювався на військові об'єкти Талібану в Кабулі, включно зі складами боєприпасів, а також об'єктами в Кандагарі, Пактії та інших провінціях, повідомив пакистанський журналіст Умайр Джамал в аналізі для “Eurasianet”.

Однак за кілька днів до цих останніх атак жодна зі сторін не повідомляла про будь-які авіаудари Пакистану по Афганістану.

Наземні бої вздовж 2600-кілометрового кордону між двома країнами також призупинилися.

