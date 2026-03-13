Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський: послаблення американських санкцій проти Росії може дати їй 10 млрд доларів

Москва витрачає гроші на зброю, зокрема ту, яку використовують проти країн Перської затоки. 

Зеленський: послаблення американських санкцій проти Росії може дати їй 10 млрд доларів
Фото: скрін відео

Рішення США послабити санкції проти Росії може дати агресору близько $10 млрд. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Парижі.

Він зазначив, що рішучість ЄС та інших партнерів має зберігатися і працювати так, аби Росія не мала додаткових ілюзій. Президент подякував усім, хто це підтримує.

Зеленський додав, що Росія витрачає гроші на зброю, яка летить проти України.

"Ми чуємо сигнали, що це для того, щоб стабілізувати ситуацію. Але, на мій погляд, логіка інша: витрачає Росія ці гроші на зброю, на дрони, передусім, які масово б'ють по українцях. І, як ми вже бачимо по доповіді розвідок, ці самі дрони застосовуються і проти сусідів Ірану, країн Близького Сходу, а також проти європейців і американців, чия присутність на тих чи інших базах там є", – сказав він.

Він назвав неправильним рішенням зняття санкцій, щоб потім прилетіло більше дронів. 

“Ще одне: для нас важлива підтримка в питанні про пакет в 90 млрд євро для України на два роки. Це фінансова гарантія безпеки для нас”, – сказав президент.

Зараз, напередодні зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі координують позиції, аби розблокувати ці кошти.

“Коли Росія отримує додаткові ресурси завдяки черговій дестабілізації – Україна має отримати те, по чому Європа вже ухвалила рішення”, – сказав Зеленський. 

Президент Еммануель Макрон зі свого боку сказав, що Франція та інші європейські країни підтримують продовження санкцій проти Росії.

“Захід, який Америка аргументувала або аргументує, є короткостроковим і стосується тільки їх”, – сказав він. 

Контекст

США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.

Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг. 

﻿
