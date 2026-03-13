Трамп заявив, що Путін «можливо» допомагає Ірану

Раніше американська розвідка повідомила, що Росія передала Ірану інформацію для ударів по військових США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Путін, ймовірно, надає певну допомогу Ірану. Про це повідомляє Associated Press.

«Я думаю, що він, можливо, трохи їм допомагає, так, гадаю», — сказав Трамп в інтерв’ю Fox News, повна версія якого вийде в ефір у п’ятницю.

Ведучий Браян Кілмід зауважив, що США допомагають Україні.

«Так, ми також їм допомагаємо», — відповів Трамп. «І він так каже, і Китай сказав би те саме. Це ніби так: вони це роблять, і ми це робимо — якщо вже чесно».

Його коментарі прозвучали після повідомлень американської розвідки про те, що Росія передала Ірану інформацію, яка може допомогти Тегерану завдавати ударів по американських військових кораблях, літаках та інших об’єктах у регіоні.