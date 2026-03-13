Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаПолітика

Трамп заявив, що Путін «можливо» допомагає Ірану

Раніше американська розвідка повідомила, що Росія передала Ірану інформацію для ударів по військових США.

Трамп заявив, що Путін «можливо» допомагає Ірану
Трамп та Путін на Алясці, 15 серпня 2025
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Путін, ймовірно, надає певну допомогу Ірану. Про це повідомляє Associated Press

«Я думаю, що він, можливо, трохи їм допомагає, так, гадаю», — сказав Трамп в інтерв’ю Fox News, повна версія якого вийде в ефір у п’ятницю.

Ведучий Браян Кілмід зауважив, що США допомагають Україні.

«Так, ми також їм допомагаємо», — відповів Трамп. «І він так каже, і Китай сказав би те саме. Це ніби так: вони це роблять, і ми це робимо — якщо вже чесно».

Його коментарі прозвучали після повідомлень американської розвідки про те, що Росія передала Ірану інформацію, яка може допомогти Тегерану завдавати ударів по американських військових кораблях, літаках та інших об’єктах у регіоні.

