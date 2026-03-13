Семеро дітей та підлітків повернули з тимчасово окупованих територій

Семеро дітей та підлітків врятували з окупації минулого тижня.

Про це повідомляє організація Bring Kids Back UA.

"Усі вони пережили тиск, приниження та спроби нав’язати їм чужу ідентичність. Сьогодні ці діти та підлітки нарешті перебувають у безпеці", - йдеться в повідомленні.

Історії врятованих дітей

19-річний Віктор кілька років жив у прифронтовій зоні під постійними обстрілами та без зв’язку. Останньою краплею став ворожий снаряд, який впав на сусідньому подвір’ї та уламками повибивав шибки у його кімнаті.

18-річний Дмитро . Російська влада намагалася призвати його до лав ЗС РФ, попри серйозні проблеми зі здоров'ям. Один з офіцерів прямо сказав йому: «Скільки можна вчитися? Йди воюй».

6-річна Ніка . У дитсадку дівчинку змушували марширувати під наглядом озброєної охорони. Її мама мріяла врятувати доньку від пропаганди та віддати на навчання до української школи.

18-річні Марко та Михайло щодня ризикували тим, що їх можуть примусово мобілізувати до армії РФ. Кількох їхніх однолітків забрали просто з іспитів та заліків. Щоб уникнути цієї долі, хлопці змушені були ховатися та таємно навчатися онлайн в українському закладі освіти.

Ці та ще двоє дітей, яких вдалося врятувати минулого тижня, вже перебувають у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу — усе необхідне для поступового повернення до спокійного життя.

На тимчасово окупованих територіях все ще залишаються тисячі українських дітей. Окупаційна влада намагається примусово мобілізувати підлітків та ускладнює маршрути повернення.