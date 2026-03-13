У соцмережах активізувалися шахраї, обіцяють фейкові виплати від ООН та Укренерго

Для «оформлення заявки» пропонують перейти за посиланням на сторонні ресурси.

У месенджерах активізувалися шахрайської схеми, де користувачам пропонують отримати неіснуючі грошові компенсації. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Зловмисники розсилають повідомлення про нібито виплату 8800 грн від ООН як допомогу під час війни та 3100 грн від Укренерго.

Для «оформлення заявки» шахраї пропонують перейти за посиланням на сторонні ресурси. Центр протидії дезінформації наголошує: це фішинг. Жодна міжнародна організація чи Укренерго не проводять подібних виплат через неофіційні сайти. Насправді шахраї хочуть викрасти персональні дані й отримати доступ до банківських рахунків користувачів.

ЦПД закликав не переходити за сумнівними посиланнями в месенджерах, не вводити дані банківських карток на неперевірених сайтах і довіряти лише офіційним каналам державних установ та міжнародних організацій.

﻿
