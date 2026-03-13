"Укренерго": 14 березня у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень

Завтра, 14 березня, у всіх регіонах України з 17:00 до 22:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Також до 23:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українців закликали перевіряти час та обсяг відключень на сторінках місцевих обленерго. Коли світло з’являється за графіком, українцям радять споживати його ощадливо.