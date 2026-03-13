Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Шмигаль заявив, що Дарницьку ТЕЦ не націоналізують

Її планують відновити.

Шмигаль заявив, що Дарницьку ТЕЦ не націоналізують
Денис Шмигаль
Фото: Міненергетики

Держава не планує націоналізувати Дарницьку ТЕЦ. Вона залишиться приватною, проте її планують відновлювати. 

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль у Верховній Раді. 

"Ми не збираємося націоналізовувати Дарницьку ТЕЦ, вона буде залишатись у приватній власності. Ми збираємося відновлювати її", – сказав він. 

Він додав, що всі київські ТЕЦ перебувають на контролі уряду, і наразі у пріоритеті є якнайшвидше відновлення пошкоджених об'єктів після російських атак.

Шмигаль повідомив, що держава і місто разом із партнерами залучатимуть механізми допомоги для ремонту і повернення станцій до роботи незалежно від форми власності. Для цього Україна шукає обладнання на базі списаних європейських ТЕЦ, які є схожими до подібними до українських, і українські технічні комісії вже відвідали Латвію, Німеччину та Австрію.

  • У ніч на 3 лютого російська армія здійснила масований обстріл України. Тоді сильно постраждала і Дарницька ТЕЦ.
  • Тоді мер Києва Віталій Кличко казав, що на її відновлення може знадобитися до двох місяців. 
  • Дарницька ТЕЦ належить компанії "Єврореконструкція". 
