Шмигаль заявив, що Дарницьку ТЕЦ не націоналізують

Держава не планує націоналізувати Дарницьку ТЕЦ. Вона залишиться приватною, проте її планують відновлювати.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль у Верховній Раді.

"Ми не збираємося націоналізовувати Дарницьку ТЕЦ, вона буде залишатись у приватній власності. Ми збираємося відновлювати її", – сказав він.

Він додав, що всі київські ТЕЦ перебувають на контролі уряду, і наразі у пріоритеті є якнайшвидше відновлення пошкоджених об'єктів після російських атак.

Шмигаль повідомив, що держава і місто разом із партнерами залучатимуть механізми допомоги для ремонту і повернення станцій до роботи незалежно від форми власності. Для цього Україна шукає обладнання на базі списаних європейських ТЕЦ, які є схожими до подібними до українських, і українські технічні комісії вже відвідали Латвію, Німеччину та Австрію.