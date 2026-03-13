Шмигаль заявив, що Дарницьку ТЕЦ не націоналізують

Держава не планує націоналізувати Дарницьку ТЕЦ. Вона залишиться приватною, проте її планують відновлювати.
Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль у Верховній Раді.
"Ми не збираємося націоналізовувати Дарницьку ТЕЦ, вона буде залишатись у приватній власності. Ми збираємося відновлювати її", – сказав він.
Він додав, що всі київські ТЕЦ перебувають на контролі уряду, і наразі у пріоритеті є якнайшвидше відновлення пошкоджених об'єктів після російських атак.
Шмигаль повідомив, що держава і місто разом із партнерами залучатимуть механізми допомоги для ремонту і повернення станцій до роботи незалежно від форми власності. Для цього Україна шукає обладнання на базі списаних європейських ТЕЦ, які є схожими до подібними до українських, і українські технічні комісії вже відвідали Латвію, Німеччину та Австрію.
- У ніч на 3 лютого російська армія здійснила масований обстріл України. Тоді сильно постраждала і Дарницька ТЕЦ.
- Тоді мер Києва Віталій Кличко казав, що на її відновлення може знадобитися до двох місяців.
- Дарницька ТЕЦ належить компанії "Єврореконструкція".