Свириденко: уряд не планує знижувати ПДВ та акцизи на пальне

В Україні не знижуватимуть податок на додану вартість (ПДВ) або акцизний збір на паливо.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко у Верховній Раді, відповідаючи на питання депутата Володимира Ар’єва від "Європейської солідарності".

Він запитав: «Ви взагалі в уряді розглядали можливість зниження акцизу на пальне, відповідно на кожен із видів, або принаймні ПДВ до 7%, як це було уже в 2022 році, для того, щоб тимчасово, хоча б на пару місяців, збити ціни на пальне без втрат для бюджету? Бо якщо ви будете роздавати кешбеком ці гроші, то в мене таке враження, що у нас зараз бюджет є бездонним…».

Свириденко відповіла, що знижувати ані ПДВ, ані акциз не будуть, скільки податки йдуть до доходної частини бюджету, з якої фінансується армія.

«Я просто хочу нагадати, що всі податки і збори йдуть до доходної частини бюджету, з якої фінансується армія. Тому програми, які ми пропонуємо, будуть фінансуватися в межах діючих видатків і тих програм, які є в Міністерстві економіки і Міністерстві соцполітики», – зазначила вона.