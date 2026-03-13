Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Свириденко: уряд не планує знижувати ПДВ та акцизи на пальне
прем'єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: тг-канал Юлії Свириденко

В Україні не знижуватимуть податок на додану вартість (ПДВ) або акцизний збір на паливо. 

Про це повідомила перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко у Верховній Раді, відповідаючи на питання депутата Володимира Ар’єва від "Європейської солідарності". 

Він запитав: «Ви взагалі в уряді розглядали можливість зниження акцизу на пальне, відповідно на кожен із видів, або принаймні ПДВ до 7%, як це було уже в 2022 році, для того, щоб тимчасово, хоча б на пару місяців, збити ціни на пальне без втрат для бюджету? Бо якщо ви будете роздавати кешбеком ці гроші, то в мене таке враження, що у нас зараз бюджет є бездонним…». 

Свириденко відповіла, що знижувати ані ПДВ, ані акциз не будуть, скільки податки йдуть до доходної частини бюджету, з якої фінансується армія. 

«Я просто хочу нагадати, що всі податки і збори йдуть до доходної частини бюджету, з якої фінансується армія. Тому програми, які ми пропонуємо, будуть фінансуватися в межах діючих видатків і тих програм, які є в Міністерстві економіки і Міністерстві соцполітики», – зазначила вона. 

  • Вчора президент Володимир Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто. Президент не уточнив, з яких джерел фінансуватимуть ці доплати і кешбек за пальне. 
  • При цьому дефіцит державного бюджету України на цей та наступний рік в листопаді 2025 оцінювали в $60 млрд, писав Укрінформ з посиланням на озвучені в Мінфіні дані. 
﻿
