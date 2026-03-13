Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
У квітні пенсіонерам та отримувачам соцдопомоги нарахують одноразово по 1500 гривень

Гроші нараховуватимуть автоматично. 

У квітні пенсіонерам та отримувачам соцдопомоги нарахують одноразово по 1500 гривень
Ілюстративне фото
Фото: REUTERS/Toby Melville/Files

У квітні пенсіонерам та отримувачам соціальної допомоги нарахують одноразово додатково по 1500 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики

"Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України готує програму цільової підтримки українців, які найбільше цього потребують", – розповіли там. 

Доплату отримають:

  • пенсіонери за загальнообов’язковим пенсійним страхуванням;
  • отримувачі допомоги по інвалідності та малозабезпечені родини;
  • внутрішньо переміщені особи з числа отримувачів соцдопомоги;
  • сім’ї з дітьми та інші отримувачі базової соціальної допомоги.

Додатково звертатися для отримання допомоги не потрібно.

Кошти будуть автоматично нараховані на рахунки у банках або через Укрпошту. Виплати здійснюватимуться в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики.

﻿
