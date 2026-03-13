У квітні пенсіонерам та отримувачам соцдопомоги нарахують одноразово по 1500 гривень

У квітні пенсіонерам та отримувачам соціальної допомоги нарахують одноразово додатково по 1500 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

"Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України готує програму цільової підтримки українців, які найбільше цього потребують", – розповіли там.

Доплату отримають:

пенсіонери за загальнообов’язковим пенсійним страхуванням;

отримувачі допомоги по інвалідності та малозабезпечені родини;

внутрішньо переміщені особи з числа отримувачів соцдопомоги;

сім’ї з дітьми та інші отримувачі базової соціальної допомоги.

Додатково звертатися для отримання допомоги не потрібно.

Кошти будуть автоматично нараховані на рахунки у банках або через Укрпошту. Виплати здійснюватимуться в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики.