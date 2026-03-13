У квітні пенсіонерам та отримувачам соцдопомоги нарахують одноразово по 1500 гривень

У квітні пенсіонерам та отримувачам соціальної допомоги нарахують одноразово додатково по 1500 гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.
"Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України готує програму цільової підтримки українців, які найбільше цього потребують", – розповіли там.
Доплату отримають:
- пенсіонери за загальнообов’язковим пенсійним страхуванням;
- отримувачі допомоги по інвалідності та малозабезпечені родини;
- внутрішньо переміщені особи з числа отримувачів соцдопомоги;
- сім’ї з дітьми та інші отримувачі базової соціальної допомоги.
Додатково звертатися для отримання допомоги не потрібно.
Кошти будуть автоматично нараховані на рахунки у банках або через Укрпошту. Виплати здійснюватимуться в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики.