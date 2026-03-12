В Уряді анонсували підвищення стипендії студентам вдвічі з 1 вересня

Тепер студенти отримуватимуть стипендії незалежно від форми власності закладу.

Вже з 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі зростуть стипендії для студентів.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

З вересня академічні стипендії будуть нараховувати у розмірі щонайменше 4000 грн. Таким чином мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.

Серед інших нововведень, стипендії тепер отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності. Уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення.

В Уряді повідомили, що кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік.