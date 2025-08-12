У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Свириденко анонсувала вищі стипендії для учнів, студентів і гранти для молоді

Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента.

Свириденко анонсувала вищі стипендії для учнів, студентів і гранти для молоді
Юлія Свириденко
Фото: Українські новини

В Україні підвищать стипендії для студентів, а для молоді передбачили більші гранти.

Про це заявила глава уряду Юлія Свириденко.

Невдовзі представлять гранти для креативних індустрій. Гранти для молоді за програмою "Власна Справа" збільшать із 150 тис. до 200 тис. гривень. 

Із 1 вересня уряд також збільшив розмір президентських стипендій для учнів профтехів - до 6 320 грн; для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн, а для студентів університетів — 10 000 грн; аспірантів — 23 700 грн.

«Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію Президента — 10 000 грн на рік. Кількість стипендій збільшуємо до 400», - додала Свириденко.

«Від Президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі. Разом із військовими маємо переглянути правила перетину кордону, підвищивши вікову межу з 18 до 22 років», - повідомила глава уряду.
