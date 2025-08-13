На Дніпропетровщині двоє зловмисників викрали фермера та вимагали за нього $70 тисяч

Двоє військових на Дніпропетровщині викрали фермера та вимагали за його звільнення 70 тисяч доларів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у взаємодії зі слідчими та оперативними працівниками Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області затримали групу осіб за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України", — ідеться у повідомленні.

Фото: ОГП

Як відомо, у липні 2025 року командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець, перебуваючи у смт Губиниха Дніпропетровської області, викрали місцевого фермера.

До чоловіка застосували фізичне насильство, одягли на нього кайданки та вивезли на його автомобілі до сусідньої області. Там від потерпілого вимагали та отримали 70 тисяч доларів за його звільнення.

Зловмисників затримано у порядку ст. 208, 615 КПК України.

Під час санкціонованих обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, стартові пакети, одяг, частину грошових коштів, а також автомобіль, придбаний за гроші потерпілого.

Обом затриманим повідомлено про підозру, також вручені клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.