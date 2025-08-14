​​До суду скерували справу російського олігарха Чуркіна, який заволодів майном ЛАЗу

Працівники Держбюро розслідувань завершили розслідування щодо російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який організував заволодіння нерухомим майном ЗАТ «Завод комунального транспорту» (колишній Львівський автобусний завод). Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що дії Чуркіна росіянина призвели до збитків підприємства у понад 350 млн грн.

У 2005 році він очолив спостережну раду підприємства, що дозволяло ухвалювати рішення про відчуження майна. У 2008 році - організував передачу 8 об’єктів нерухомості своїм комерційним структурам. Для цього підлеглі підробили фінансові документи. Це зекономило олігарху гроші та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу.

Схожий механізм Чуркін використав і у 2016 році - через підроблене судове рішення, яке стало підставою для незаконної передачі ще частини майна підконтрольним компаніям. Збитки підприємства становлять понад 367 млн грн.

Росіянину інкримінують підробку документів та привласнення майна (ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358 (Підробка документів, печаток, штампів), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата або заволодіння майном в особливо великих розмірах) КК України). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією.

