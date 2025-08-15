«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
РЖД у вогні
РЖД у вогні
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоПодії

Колишньому керівнику оборонного підприємства, який допоміг росіянину не розмитнювати Ferrari, повідомили про підозру

За даними слідства, ексчиновник і адвокат не був знайомий із реальним власником машини. 

Колишньому керівнику оборонного підприємства, який допоміг росіянину не розмитнювати Ferrari, повідомили про підозру
Колишній посадовець записав на себе елітне авто, придбане для росіянина
Фото: Національна поліція

Адвокат та колишній тимчасовий в.о. директора оборонного державного підприємства отримав підозру в декларуванні недостовірної інформації на суму 17,4 млн гривень. Перевірку його декларацій за 2022-2023 роки розпочали після того, як в травні 2022-го зупинили в українському пункті пропуску записаний на нього автомобіль Ferrari Roma. Автівка лише формально належала йому, а насправді була придбана і призначалася для росіянина, повідомили в Офісі генпрокурора та Національній поліції

Згідно з запланованою схемою, двоє громадян Росії, що мешкали в країнах Євросоюзу, хотіли завезти машину з Німеччини, але уникнути сплати податків. Авто вартістю 210 000 євро записали на українця, оскільки тоді діяли податкові пільги. 

Ferrari Roma арештували, але перебуває воно за кордоном
Фото: Національна поліція
Ferrari Roma арештували, але перебуває воно за кордоном

"3 травня Ferrari опинилося на території України, а вже 7-го – виїхало у Париж. За розрахунками слідства, таким чином вдалося уникнути понад €63 000 обов’язкових платежів. У декларації ж адвокат вказав, що купив авто на позику від знайомого юриста. Проте розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора встановило, що ексчиновник фактично сплатив за автівку лише €1500. Всю іншу суму було сплачено росіянином", – йдеться у повідомленні прокурорів. 

У поліції уточнили, що експосадовець особисто з росіянином, що оплатив покупку машини, знайомий не був. Він формально виступив власником машини, щоб зареєструвати її в Україні та оформити довіреність на користування для росіянина.

Після звірки декларацій прокурори Офісу генпрокурора виявили різні факти недостовірного декларування. Зокрема, адвокат вказав належність йому 100 % частки товариства зі значно завищеною вартістю.

"Так, у розділі «Корпоративні права» він вказав вартість належної йому 100% частки у статутному капіталі одного із товариства у розмірі 10 950 000 грн, тоді як за офіційними даними її фактична вартість становила 1 000 грн", – повідомили в ОГП. 

Підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.

"У ході досудового розслідування проведено два обшуки, допити та тимчасові доступи до документів, які підтверджують ввезення та реєстрацію автомобіля в Україні. Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили фігуранту про підозру у декларуванні недостовірної інформації в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України), санкція якої передбачає до двох років позбавлення волі та права обіймати певні посади. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", – розповіли в поліції.

Адвокату і колишньому посадовцю підприємства МО оголосили підозру
Фото: Національна поліція
Адвокату і колишньому посадовцю підприємства МО оголосили підозру
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies