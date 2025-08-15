Колишньому керівнику оборонного підприємства, який допоміг росіянину не розмитнювати Ferrari, повідомили про підозру

За даними слідства, ексчиновник і адвокат не був знайомий із реальним власником машини.

Адвокат та колишній тимчасовий в.о. директора оборонного державного підприємства отримав підозру в декларуванні недостовірної інформації на суму 17,4 млн гривень. Перевірку його декларацій за 2022-2023 роки розпочали після того, як в травні 2022-го зупинили в українському пункті пропуску записаний на нього автомобіль Ferrari Roma. Автівка лише формально належала йому, а насправді була придбана і призначалася для росіянина, повідомили в Офісі генпрокурора та Національній поліції.

Згідно з запланованою схемою, двоє громадян Росії, що мешкали в країнах Євросоюзу, хотіли завезти машину з Німеччини, але уникнути сплати податків. Авто вартістю 210 000 євро записали на українця, оскільки тоді діяли податкові пільги.

Фото: Національна поліція Ferrari Roma арештували, але перебуває воно за кордоном

"3 травня Ferrari опинилося на території України, а вже 7-го – виїхало у Париж. За розрахунками слідства, таким чином вдалося уникнути понад €63 000 обов’язкових платежів. У декларації ж адвокат вказав, що купив авто на позику від знайомого юриста. Проте розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора встановило, що ексчиновник фактично сплатив за автівку лише €1500. Всю іншу суму було сплачено росіянином", – йдеться у повідомленні прокурорів.

У поліції уточнили, що експосадовець особисто з росіянином, що оплатив покупку машини, знайомий не був. Він формально виступив власником машини, щоб зареєструвати її в Україні та оформити довіреність на користування для росіянина.

Після звірки декларацій прокурори Офісу генпрокурора виявили різні факти недостовірного декларування. Зокрема, адвокат вказав належність йому 100 % частки товариства зі значно завищеною вартістю.

"Так, у розділі «Корпоративні права» він вказав вартість належної йому 100% частки у статутному капіталі одного із товариства у розмірі 10 950 000 грн, тоді як за офіційними даними її фактична вартість становила 1 000 грн", – повідомили в ОГП.

Підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.

"У ході досудового розслідування проведено два обшуки, допити та тимчасові доступи до документів, які підтверджують ввезення та реєстрацію автомобіля в Україні. Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили фігуранту про підозру у декларуванні недостовірної інформації в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України), санкція якої передбачає до двох років позбавлення волі та права обіймати певні посади. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", – розповіли в поліції.

Фото: Національна поліція Адвокату і колишньому посадовцю підприємства МО оголосили підозру



