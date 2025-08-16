Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Минулої доби російські окупанти знову атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок обстрілів 15 людей загинули та поранені.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим обстрілами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Веселе, Велетенське, Дар'ївка, Дніпровське, Дудчани, Зарічне, Зеленівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Львове, Микільське, Миколаївка, Новотягинка, Олександрівка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Ромашкове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Тягинка, Ульянівка, Червоний Маяк, Шевченківка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 12 – дістали поранення.