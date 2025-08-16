На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Унаслідок ворожих обстрілів загинули 3 цивільних, 12 зазнали травм.

Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини
Фото: Оксана Климончук

Минулої доби російські окупанти знову атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок обстрілів 15 людей загинули та поранені.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим обстрілами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Веселе, Велетенське, Дар'ївка, Дніпровське, Дудчани, Зарічне, Зеленівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Львове, Микільське, Миколаївка, Новотягинка, Олександрівка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Ромашкове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Тягинка, Ульянівка, Червоний Маяк, Шевченківка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14  приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 12 – дістали поранення.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies