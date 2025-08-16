«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Російські окупанти завдали понад 430 ударів по Запорізькій області, є поранений

Зафіксовано руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.

Російські окупанти завдали понад 430 ударів по Запорізькій області, є поранений
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атаки по Пологівському району поранень зазнав 64-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Малинівці, Білогір'ю, Новоандріївці та Малій Токмачці.

293 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Григорівку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Васинівку, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

6 обстрілів із РСЗВ накрили Оріхів, Преображенку та Малу Токмачку.

125 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та  Чарівного.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.
Теми: , ,
