Російські окупанти завдали понад 430 ударів по Запорізькій області, є поранений

Впродовж доби окупанти завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атаки по Пологівському району поранень зазнав 64-річний чоловік.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Малинівці, Білогір'ю, Новоандріївці та Малій Токмачці.
293 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Григорівку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Васинівку, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
6 обстрілів із РСЗВ накрили Оріхів, Преображенку та Малу Токмачку.
125 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.