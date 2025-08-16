Російські окупанти завдали понад 430 ударів по Запорізькій області, є поранений

Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.

125 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Малинівці, Білогір'ю, Новоандріївці та Малій Токмачці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атаки по Пологівському району поранень зазнав 64-річний чоловік.

