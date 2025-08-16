Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСуспільствоВійна

Ввечері ворог двічі атакував Слов’янськ безпілотниками «Італмас», поранено жінку

Також пошкоджено будинки.

Ввечері ворог двічі атакував Слов’янськ безпілотниками «Італмас», поранено жінку
Фото: facebook / Вадим Лях

Ввечері 16 серпня ворог двічі атакував Слов’янськ Донецької області безпілотниками «Італмас». 

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

«У Словʼянську знов неспокійно. Ввечері в суботу, 16 серпня, місто зазнало двох ворожих обстрілів. Близько 18:15. Залізничний мкр-н. Приватний сектор. Поранено жінку. Пошкоджено будинки. Близько 19:30. Мкр-н Лимани. Приватний сектор. Пошкоджено будинки», – написав Лях.

Він зазначив, що в обох випадках удари були завдані БПЛА «Італмас».
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies