Ввечері ворог двічі атакував Слов’янськ безпілотниками «Італмас», поранено жінку

Ввечері 16 серпня ворог двічі атакував Слов’янськ Донецької області безпілотниками «Італмас».

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

«У Словʼянську знов неспокійно. Ввечері в суботу, 16 серпня, місто зазнало двох ворожих обстрілів. Близько 18:15. Залізничний мкр-н. Приватний сектор. Поранено жінку. Пошкоджено будинки. Близько 19:30. Мкр-н Лимани. Приватний сектор. Пошкоджено будинки», – написав Лях.

Він зазначив, що в обох випадках удари були завдані БПЛА «Італмас».