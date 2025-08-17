Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили сьогодні майже половину атак, ‒ Генштаб

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили сьогодні майже половину атак, ‒ Генштаб
Фото: Генштаб

З початку цієї доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. 

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема це – Хрінівка, Клюси, Заріччя Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Бачівськ, Бобилівка Сумської області. Авіаудару бомбами зазнали Красних Хутір та Ромашкове.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три боєзіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав 5 авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 126 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – з реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи проводять активні дії, щодо зриву планів окупанта, мають певні успіхи в деяких локаціях.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили атаку противника поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районі населених пунктів Западне, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська. Чотири з семи атак відбили українські воїни, бої продовжуються.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка та Рідкодуб, всі атаки зупинено.

Два рази окупанти безрезультатно намагались просунутись вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районах Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку населеного пункту Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії у районі Щербинівки та у бік Плещіївки. Два боєзіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Покровська, Новопавлівки, Молодецького. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, досі бої тривають у трьох локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой та Маліївка. Сили оборони відбили три ворожі штурми.

На Гуляйпільському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази марно намагався наблизитись до наших оборонців, також завдав авіаудару по району населеного пункту Ольгівка.

На решті напрямків – без особливих змін.
