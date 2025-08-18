З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани "АТЕШ" розвідали логістику росіян у бухті Козачій в окупованому Севастополі

Всю інформацію передали Силам оборони України.

Партизани "АТЕШ" розвідали логістику росіян у бухті Козачій в окупованому Севастополі
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" розвідали у тимчасово окупованому Севастополі розташування важливих об'єктів Чорноморського флоту РФ у районі бухти Козачої.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти детально вивчили розташування ключових об'єктів ЧФ РФ у районі бухти Козачої — важливого логістичного вузла окупантів на південному заході Севастополя", — кажуть в "АТЕШ".

Зокрема, серед об'єктів, зафіксованиз агентами "АТЕШ": нафтоперевалочний термінал — база ПММ для 810-ї окремої бригади морської піхоти, зона розміщення десантних кораблів ЧФ, військовий дельфінарій ВМФ РФ (колишня в/ч 13132-К), законсервований аеродром "Херсонес", який використовується як місце для запусків БПЛА, 561-й аварійно-рятувальний центр ССО — елітний підрозділ, що готує морських спецназівців, водолазів і рятувальників. 

Саме його бійці 561-й аварійно-рятувального центру ССО брали участь у боях за знищення Маріуполя в 2022 році і продовжують активно воювати.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies