Партизани "АТЕШ" розвідали логістику росіян у бухті Козачій в окупованому Севастополі

Агенти партизанського руху "АТЕШ" розвідали у тимчасово окупованому Севастополі розташування важливих об'єктів Чорноморського флоту РФ у районі бухти Козачої.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти детально вивчили розташування ключових об'єктів ЧФ РФ у районі бухти Козачої — важливого логістичного вузла окупантів на південному заході Севастополя", — кажуть в "АТЕШ".

Зокрема, серед об'єктів, зафіксованиз агентами "АТЕШ": нафтоперевалочний термінал — база ПММ для 810-ї окремої бригади морської піхоти, зона розміщення десантних кораблів ЧФ, військовий дельфінарій ВМФ РФ (колишня в/ч 13132-К), законсервований аеродром "Херсонес", який використовується як місце для запусків БПЛА, 561-й аварійно-рятувальний центр ССО — елітний підрозділ, що готує морських спецназівців, водолазів і рятувальників.

Саме його бійці 561-й аварійно-рятувального центру ССО брали участь у боях за знищення Маріуполя в 2022 році і продовжують активно воювати.