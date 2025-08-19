КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На Харківщині судитимуть російського військового за розстріл українських воїнів на Вовчанському агрегатному заводі

Прокурори наполягатимуть у суді на призначенні найсуворішого покарання — довічного позбавлення волі.

На Харківщині судитимуть російського військового за розстріл українських воїнів на Вовчанському агрегатному заводі
Фото: прокуратура

Харківською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно російського військовослужбовця, причетного до розстрілу українських військовополонених.

Йому інкриміновано ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України в редакції до 24.10.2024.

Обвинувачений - командир гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ, з позивним «Алтай». Під час повторного вторгнення на територію Харківської області він разом з іншими російськими військовими зайняли територію Вовчанського агрегатного заводу.

16 червня 2024 року беззбройний український військовослужбовець потрапив на позиції російських військ на території заводу. Обвинувачений разом з іншими військовими допитав його, передав зібрану інформацію командуванню та отримав наказ на вбивство полоненого. Його розстріляли. Обвинувачений забезпечував прикриття дій виконавця вбивства українського військового.

За такою самою схемою він вбив ще двох українських військових у липні 2024 року.

24 вересня 2024 року спецпідрозділи ГУР МО України в ході звільнення території Вовчанського агрегатного заводу взяли в полон російських військових, серед яких був і обвинувачений. Їх доставили до одного з прифронтових населених пунктів Харківщини, де прокурори одразу провели допити, щоб зафіксувати всі обставини злочинів та зібрати докази. 

Обвинувачений утримується у слідчому ізоляторі. Прокурори наполягатимуть у суді на призначенні найсуворішого покарання — довічного позбавлення волі.
