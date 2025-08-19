З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував 16 населених пунктів Харківщині, є постраждалі

Пошкоджено та зруйновано житлові будинки.

Ворог атакував 16 населених пунктів Харківщині, є постраждалі

Протягом минулої добри росіяни атакували 16 населених пунктів Харківської області. Постраждали 6 людей, зокрема 2 дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У селі Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 43-річна, 59-річна і 70-річна жінки. У селі Перемога Лозівської громади ‒ 35-річна жінка, 8-річний хлопчик і 2,5-річна дівчинка.

Внаслідок вибуху від невідомого предмету у селі Волохівка Вовчанської громади постраждав 19-річний чоловік. 

Також по допомогу медиків звернулася 46-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу в селі Вільшани Солоницівської громади 16 серпня.

Ворог вдарив по області трьома керованими авіабомбами, 9 безпілотниками “Герань-2”, трьома дронами “Ланцет” і чотирма fpv-дронами. 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено 6 приватних будинків (с. Руська Лозова), приватний будинок і господарчу споруду (с. Нова Мерефа);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Мостове), господарчу споруду (с. Лозове); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено кафе, 2 автомобілі (м. Чугуїв); 
  • у Богодухівському районі пошкоджено ангар, 3 автомобілі (сел. Золочів), приватний будинок (с. Карасівка); 
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Перемога).

Раніше стало відомо, що за минулу добу росіяни вбили 5 жителів Донецької області. Три людини загинули у Костянтинівці, по одному у Добропіллі та Новодонецькому. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.
