​За добу оборонці ліквідували 920 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 920 окупантів, знищили ворожий танк, 4 бойові броньовані машини, 50 артилерійський систем та 142 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 072 700 солдатів.

