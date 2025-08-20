​За добу оборонці ліквідували 920 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 920 окупантів, знищили ворожий танк, 4 бойові броньовані машини, 50 артилерійський систем та 142 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб
- танків – 11119 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23152 (+4) од
- артилерійських систем – 31748 (+50) од
- РСЗВ – 1470 (+0) од
- засоби ППО – 1208 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52154 (+260)
- крилаті ракети – 3565 (+7)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59202 (+142)
- спеціальна техніка – 3943 (+0).
Дані уточнюються.