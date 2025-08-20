Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

​За добу оборонці ліквідували 920 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 072 700 солдатів. 

​За добу оборонці ліквідували 920 окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 920 окупантів, знищили ворожий танк, 4 бойові броньовані машини, 50 артилерійський систем та 142 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб 
  • танків – 11119 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23152 (+4) од
  • артилерійських систем – 31748 (+50) од
  • РСЗВ – 1470 (+0) од
  • засоби ППО – 1208 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52154 (+260)
  • крилаті ракети – 3565 (+7)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59202 (+142)
  • спеціальна техніка – 3943 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
﻿
