Трамп: Путін і Зеленський "в процесі" організації зустрічі

Президент США переконаний, що вже врятував мільйони життів.

Трамп: Путін і Зеленський "в процесі" організації зустрічі
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

В етері одного з американських консервативно-правих подкастів президент США Дональд Трамп знову підтвердив, що очікує на двосторонню зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним.

Як пише Sky News, республіканець заявив, що політики перебувають "у процесі організації" прямих переговорів. Трамп додав, що відчув необхідність проведення двостороннього саміту перед тристороннім після того, як поспілкувався з обома президентами. 

Господар Білого дому впевнений, що його дії "вже врятували сотні тисяч, якщо не мільйони життів - і це приємне відчуття". Він також стверджує, що урегулювання російсько-української війни має допомогти йому "потрапити до раю".
﻿
