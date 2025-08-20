На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Трамп скасував відпустку заради урегулювання війни в Україні

Мав грати в гольф на курорті, але залишився у Вашингтоні.

Трамп скасував відпустку заради урегулювання війни в Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У Білому домі заявили, що заради роботи над організацією перемовин між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним президент США Дональд Трамп скасував свою серпневу відпустку.

Як пише "Укрінформ", республіканець мав провести останні тижні літа у курортному містечку Бедмінстер, штат Нью-Джерсі. Там Трамп планував зайнятися улюбленою справою - грою в гольф. Натомість довелося залишитися у Вашингтоні та вирішувати питання, пов'язані з урегулюванням російсько-української війни.

Прессекретарка Трампа Керолайн Лівітт пояснила, що Трамп "налаштований діяти швидко і кувати залізо, поки воно гаряче". Проте вона не змогла назвати терміни майбутньої тристоронньої зустрічі за участі президента із Зеленським та Путіним: господар Білого дому спершу хоче зрозуміти, що дасть двосторонній формат.
