“Мілітарний”: російський “Шахед” пробув у повітряному просторі Польщі близько двох з половиною годин

Від кордону і до місця падіння в польському населеному пункті Осіни відстань по прямій складає близько 200 км.

Перед падінням російський ударний дрон “Шахед” пробув у повітряному просторі Польщі близько двох з половиною годин.

Про це повідомляє “Мілітарний” з посиланням на аналіз українських моніторингових груп.

Вони встановили, приблизний маршрут польоту “Шахеду”, який в ніч з 19 на 20 серпня перелетів Житомирську, Хмельницьку, Тернопільську та Львівську області.

Фото: Мілітарний Ймовірний маршрут польоту дрону Shahed, що впав у Польщі 20 серпня 2025 року

Зазначається, що від кордону і до місця падіння в польському населеному пункті Осіни відстань по прямій складає близько 200 км. Швидкість російських ударних дронів становить у середньому 120–150 км/год, отже таку відстань він може подолати за півтори години польоту, якщо летіти по прямій.

“Оскільки тривоги вимикаються через 20-30 хвилин після зникнення загрози, то ймовірно близько 1:00 за київським часом російський дрон залишив повітряний простір України та ще 2-2,5 години був над територією Польщі до падіння в 3:22 за київським часом або ж 2:22 за варшавським”, - уточнив “Мілітарний”.

Весь цей час, за офіційною інформацією, польські засоби повітряного спостереження не виявили його.

Подібні дрони мають завадозахищену навігацію, тому сценаріїв, за якими він міг залетіти у Польщу, лише два - він був направлений туди навмисно, або ж стався внутрішній збій. У разі дії засобів РЕБ при виході з зони його роботи, автопілот дрону перенаправляє його знову на ціль.

Отже, залетівши на територію Польщі під дією РЕБу, “шахед” автоматично би перенаправився на ціль і бортовий комп’ютер перебудував би його маршрут до запрограмованої цілі.

Таким чином лишається велика ймовірність, що дрон мав встановлену операторами ціль на території країни НАТО.

Генерал Даріуш Маліновський, заступник Оперативного командувача Збройних сил Польщі, повідомив подробиці щодо інциденту.

"Вранці, на світанку, з’явилася інформація про об’єкт, який вибухнув дуже близько до Лукова. За нашою оцінкою, це так званий дрон-приманка, який не переносить бойової частини, натомість мав бойову частину для самознищення. Негайно були підняті гелікоптери, які мали перевірити, чи немає додаткових вибухів, додаткових місць, – повідомив Даріуш Маліновський.

Генерал додав, що дрон було “дуже важко виявити”.

"Ймовірно, він летів дуже низько, щоб оминути наше радіолокаційне поле. Двигун доступний на всіх ринках, made in China, на борту знаходилися системи, які теж є у вільному доступі, а вантаж, який був на борту, не був великим”, - зазначив генерал Маліновський.

У ніч з 19 на 20 серпня в районі села Осіни Люблінського воєводства впав і вибухнув безпілотний апарат. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що йдеться про російський бойовий дрон і назвав інцидент “провокацією з боку РФ”.

Польські поліцейські знайшли вночі обгорілі металеві та пластикові уламки дрона. Внаслідок вибуху в кількох будинках вибиті шибки. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.