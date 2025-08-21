З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Росіяни поранили мирного мешканця у Херсоні

Чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Росіяни поранили мирного мешканця у Херсоні
Ілюстративне фото

Сьогодні вдень, 21 серпня, російські військові обстріляли Корабельний район Херсона

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок атаки росіян постраждав 56-річний чоловік. 

Він дістав вибухову травму, контузію, а також гостру реакцію на стрес. 

Лікарі надали постраждалому необхідну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.
