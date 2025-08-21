Росіяни поранили мирного мешканця у Херсоні

Сьогодні вдень, 21 серпня, російські військові обстріляли Корабельний район Херсона.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Внаслідок атаки росіян постраждав 56-річний чоловік.
Він дістав вибухову травму, контузію, а також гостру реакцію на стрес.
Лікарі надали постраждалому необхідну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.
- 21 серпня близько 16:00 російські військові вкотре атакували Дніпровський район Херсона.
- Зранку того ж дня російська армія вкрила вогнем Дніпровський район Херсона і вбила там чоловіка. Також поранені шестеро людей.