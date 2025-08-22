Українським військовим стали доступні 146 моделей дронів від 20 виробників

«Агенція оборонних закупівель» Міноборони повідомила про укладання нових контрактів із шістьма виробниками для постачання дронів через ІТ-систему DOT-Chain Defence.
Як ідеться на сайті Міністерства оборони, тепер у військових є можливість обирати безпілотники від 20 компаній, серед яких — 146 моделей.
З моменту першого замовлення 31 липня через маркетплейс зброї на фронт уже передали безпілотників на суму 127 млн грн.
До нових постачальників долучилися Gurzuf Defence, Quantum-Systems, Skyriper, Warbirds, ТОВ «ВІК «Девіро», а також ТОВ «Реактивні Дрони»
Наразі DOT-Chain Defence працює у пілотному режимі. Участь у ньому беруть 12 бригад. У системі доступні FPV-дрони та бомбери, а в майбутньому планують додати інші види БпЛА, зокрема НРК, засоби РЕБ/РЕР і системи для скидів, додали у Міноборони.
- DOT-Chain Defence запрацював цьогоріч 7 липня. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.
- Така цифрова система прискорює і спрощує постачання озброєння для Сил оборони, запевняю у Міноборони.