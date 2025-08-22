На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Українським військовим стали доступні 146 моделей дронів від 20 виробників

Наразі через маркетплейс зброї на фронт уже передали безпілотників на суму 127 млн грн.

Українським військовим стали доступні 146 моделей дронів від 20 виробників
дрони, фото ілюстративне
Фото: АОЗ

«Агенція оборонних закупівель» Міноборони повідомила про укладання нових контрактів із шістьма виробниками для постачання дронів через ІТ-систему DOT-Chain Defence.

Як  ідеться на сайті Міністерства оборони, тепер у військових є можливість обирати безпілотники від 20 компаній, серед яких — 146 моделей.

З моменту першого замовлення 31 липня через маркетплейс зброї на фронт уже передали безпілотників на суму 127 млн грн.

До нових постачальників долучилися Gurzuf Defence, Quantum-Systems, Skyriper, Warbirds, ТОВ «ВІК «Девіро», а також ТОВ «Реактивні Дрони»

Наразі DOT-Chain Defence працює у пілотному режимі. Участь у ньому беруть 12 бригад. У системі доступні FPV-дрони та бомбери, а в майбутньому планують додати інші види БпЛА, зокрема НРК, засоби РЕБ/РЕР і системи для скидів, додали у Міноборони.

  • DOT-Chain Defence запрацював цьогоріч 7 липня. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.
  • Така цифрова система прискорює і спрощує постачання озброєння для Сил оборони, запевняю у Міноборони.
