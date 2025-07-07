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Розпочав роботу маркетплейс зброї для ЗСУ – DOT-Chain Defence

У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ.

Розпочав роботу маркетплейс зброї для ЗСУ – DOT-Chain Defence
Рустем Умєров
Фото: Міноборони

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що розпочав роботу DOT-Chain Defence – своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.

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Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, це – нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони. 

У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

За словами міністра, кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставку без зайвої бюрократії. Умєров написав, що тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів.

"DOT-Chain Defence – це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Вона розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність", – зазначив він у фейсбуці. 

Як працює система:

  • Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді.
  • Виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових.
  • Держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.
  • Наприкінці червня Кабінет Міністрів України за ініціативи Міноборони ухвалив постанову, яка масштабує цифрову платформу DOT-Chain на забезпечення зброєю.
  • А місяць перед цим Агенція оборонних закіпівель представила оновлену модель закупівель дронів. 
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