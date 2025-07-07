Розпочав роботу маркетплейс зброї для ЗСУ – DOT-Chain Defence

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що розпочав роботу DOT-Chain Defence – своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, це – нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони.

У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

За словами міністра, кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставку без зайвої бюрократії. Умєров написав, що тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів.

"DOT-Chain Defence – це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Вона розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність", – зазначив він у фейсбуці.

Як працює система:

Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді.

Виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових.

Держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.