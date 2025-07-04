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Відзавтра поновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності

Глава Держстату зазначив, що відновлення звітності – це ключ до об’єктивного бачення ситуації в країні.

Відзавтра поновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності
голова Держстату Арсен Макарчук
Фото: finclub.net

Із 5 липня поновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності, нагадує Держстат. 

Сьогодні, 4 липня, офіційно опубліковані законодавчі зміни, що передбачають відновлення обов’язкового подання статистичної звітності респондентами, які підпадають під державне статистичне спостереження. 

Це означає, що вже завтра – 5 липня 2025 року – закон набирає чинності. Зміни до пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» були ухвалені Верховною Радою 18 червня та підписані президентом України 3 липня.

Це рішення повертає до життя системний збір статистичних даних, без яких неможливо:

  • оцінити реальний стан підприємств,
  • відслідковувати ринок праці;
  • розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві;
  • і головне – ухвалювати ефективні рішення для відновлення та розвитку України.

“У часи викликів особливо цінними стають точні й актуальні дані. Відновлення звітності – це ключ до об’єктивного бачення ситуації в країні, прийняття зважених рішень та ефективного управління процесами відновлення і розвитку. Ми щиро вдячні Президенту та Верховній Раді за розуміння важливості цього кроку, а також всім респондентам, які відповідально звітували навіть у складних умовах, коли це ще не було обов’язковою вимогою”, – написав глава Держстату Арсен Макарчук.

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Для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період – до 5 жовтня 2025 року. У цей час можна без штрафів подати звітність за минулі періоди.

Найближчим часом оприлюднять:

  • оновлені інструкції,
  • роз’яснення щодо звітності,
  • технічну підтримку для респондентів.

Вся необхідна інформація буде доступна найближчими днями на ресурсах Держстату.
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