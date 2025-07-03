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Ощадбанк переміг Росію в апеляції у справі про активи в анексованому Криму

РФ має виплатити Ощадбанку понад 1,5 млрд доларів компенсації за втрати активів на півострові.

Ощадбанк переміг Росію в апеляції у справі про активи в анексованому Криму
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Апеляційний суд Парижа 1 липня 2025 року відхилив апеляцію Росії та залишив у силі рішення Арбітражного трибуналу 2018 року, яке зобов’язує РФ виплатити Ощадбанку понад 1,5 млрд доларів компенсації за втрати внаслідок анексії Криму.

Як зазначає пресслужба банку, суд також підтвердив чинність арбітражного рішення у Франції та додатково зобов’язав Росію компенсувати 300 тис. євро судових витрат.

В Ощадбанку заявили, що продовжать роботу над реалізацією рішення, зокрема шляхом арешту російських активів у різних юрисдикціях. Нещодавно у Франції вже було заарештовано активи РФ на понад 87 млн євро.
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