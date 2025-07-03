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У першому півріччі 2025 року уряд України залучив $22 млрд зовнішнього фінансування

Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму.

У першому півріччі 2025 року уряд України залучив $22 млрд зовнішнього фінансування
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

За перші 6 місяців 2025 року Міністерство фінансів України залучило до Державного бюджету України зовнішнє фінансування у розмірі 22 млрд доларів США, передає урядовий портал. 

Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси Мінфін продовжує спрямовувати на сектор безпеки й оборони.

Надавачі бюджетної підтримки у 2025 році:

  • Країни G7 та ЄС через механізм ERA (за рахунок доходів від заморожених активів рф) – 17,6 млрд доларів США;
  • Європейський Союз (Ukraine Facility) – 3,8 млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти);
  • Міжнародний валютний фонд – 400 млн доларів США;
  • Японія – 190 млн доларів США (пільгове фінансування);
  • Світовий банк – 50 млн доларів США (пільгове фінансування).

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В уряді нагадали, що потреба у зовнішньому фінансуванні до кінця 2025 року – 39,3 млрд доларів США.

Міністерство фінансів у співпраці з країнами G7 та ЄС реалізує ініціативу Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Механізм ERA обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів. У 2025 році партнери спрямували вже 17,6 млрд доларів США.

У квітні Україна отримала 3,5 млрд євро від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility. Транш складався з пільгового фінансування (3,1 млрд євро) та грантової підтримки (400 млн євро).

400 млн доларів США від МВФ було залучено за результатом успішного сьомого перегляду програми Extended Fund Facility.

Україна отримала 190 млн доларів США від Японії в рамках спільного зі Світовим банком проєкту DRIVE. Він передбачає допомогу Україні у підвищенні стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури, відновлення мостів.

Кошти від Світового банку надійшли в рамках виконання проєкту у сфері охорони здоров’я THRIVE. Мета проєкту – надання допомоги Уряду України у покращенні Програми медичних гарантій для створення надійної системи охорони здоров’я.

Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери спрямували до України понад 137 млрд доларів США бюджетної підтримки.
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