БЕБ оголосило в розшук акціонерів Укрбудінвестбанку

Бюро економічної безпеки оголосило в розшук акціонерів ліквідованого у 2023 році Укрбудінвестбанку через доведення його до неплатоспроможності та завдання кредиторам понад 600 млн грн збитків.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

"Акціонерів банку оголошено в розшук. Досудове розслідування відносно інших службових осіб банку причетних до вчинення кримінального правопорушення триває", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі дирекції банку до актів ревізії, подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.

Фахівці Нацбанку неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, проте представники банку щоразу не допускали їх до сховища. Згодом правління НБУ, керуючись статтею 75 Закону "Про банки і банківську діяльність", ухвалило рішення віднести банк до категорії проблемних у зв’язку із невиконанням рішення про обмеження здійснення окремих видів операцій.

Оскільки фінансовий стан банку далі погіршувався, а менеджмент та акціонери не вживали належних заходів, Нацбанк запровадив тимчасову адміністрацію в банку. Вона провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила недостачу готівки. Так у сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн.

В ході досудового розслідування детективи провели понад 25 допитів працівників банку та низку перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінансової установи підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.

Детективи БЕБ повідомили фігурантам справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу (доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисному, з корисливих мотивів, вчинення пов’язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Органом досудового розслідування накладено арешт на майно мажоритарного власника акцій орієнтовною вартістю 40 млн грн. Також підозрюваним пред’явлено цивільні позови на загальну суму близько 400 млн грн.